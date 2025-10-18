Archiviata per un attimo la Coppa Italia, in cui ha rimediato la seconda sconfitta stagionale, l’Arzachena Academy Costa Smeralda torna a concentrarsi sul campionato e sulla sfida col Ghilarza, in programma domani, con fischio d’inizio alle ore 16, al Biagio Pirina di Arzachena.

Alla vigilia della gara valida per la 7ª giornata di Promozione l’allenatore Mauro Ottaviani spiega: “Domani mi aspetto un’altra partita molto difficile: hanno cambiato il mister e quando questo succede poi trovi sempre una squadra diversa. Le due sconfitte sono venute per gli episodi, ma la squadra ha fatto due partite importanti: ripartiremo alla grande e faremo un’altra grande partita”.

Usinese in campionato e Coghinas in coppa hanno frenato ma non arrestato la corsa dell’Arzachena, che contro il Ghilarza, fresco di staffetta in panchina tra Massimiliano Mura e Simone Deliperi, proverà a ripartire. Occhio, però, all’avversario, che arriverà in Gallura a caccia di un risultato importante per migliorare la deficitaria classifica.

Arzachena-Ghilarza sarà diretta dall’arbitro Simone Fonnesu dalla sezione di Sassari, assistito da Sandro Lisi e Giuseppe Sanna di Olbia.

© Riproduzione riservata