Sfida delicata e ricca di insidie quella che attende domani l’Arzachena. Archiviata la sosta invernale, la squadra di Mauro Ottaviani è di scena a Galtellì contro il Tuttavista fanalino di coda del girone B del campionato di Promozione con 3 punti.

Un avversario in difficoltà che proprio per la delicata situazione in classifica si impegnerà al massimo, così da inaugurare al meglio il 2026 e chiudere con un risultato positivo il girone di andata.

Alla gara della 17ª giornata i galluresi arrivano pronti a riscattare la sconfitta interna con la capolista Alghero e con un buon bottino di punti (23) migliorabile al giro di boa, nella consapevolezza di essere in media per l’obiettivo fissato a settembre.

«Per la stagione in corso puntiamo a una salvezza tranquilla», spiega il presidente Pasquale Cossu, «ma nella prossima proveremo ad alzare l’asticella e a conquistare l’Eccellenza. Nel lungo termine, indicativamente nella stagione 2029/30, l’obiettivo è riportare l’Arzachena in Serie D».

Il piano è chiaro e serio: «Lavoreremo costantemente, insieme al direttore sportivo Antonello Zucchi, perché si possano raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, il tutto attraverso programmazione, obiettivi chiari e rispetto rigoroso dei budget, condizione indispensabile», sottolinea Cossu, «per costruire una società sana, credibile e duratura».

Squadre in campo domani allo stadio comunale “Salvatore Loriga” di Galtellì alle 15: Tuttavista-Arzachena sarà diretta dalla terna sassarese formata dall’arbitro Alessio Nonna e dagli assistenti Andrea Cubeddu e Giusi Spina.

© Riproduzione riservata