Medaglia d’argento per la squadra femminile, sesto posto per quella maschile. E’ agrodolce, il bilancio della partecipazione della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari alla Coppa Italia senior di canoa polo, in palio nel fine settimana al laghetto dell’Eur, a Roma.

Femminile d’argento. A brillare, tra le due, la formazione rosa guidata da Silvia Cogoni, battuta in finale dalla Polisportiva Catania per 13-1. In precedenza, aveva completato il proprio girone eliminatorio in seconda posizione con 5 punti (una vittoria, due pareggi e una sconfitta), dietro sempre la Polisportiva Catania, e superato il Rovigo in semifinale (3-2), per poi

In azione, oltre alla stessa allenatrice Cogoni, anche Giorgia Orofino, Marta Piastra, Silvia Moi, Claudia Fanni, Francesca Pitzalis, Chiara Zonca, Giorgia Mura e Caterina Righetto. Della squadra cagliaritana fa parte anche Zoe Oppo, assente in quest’occasione.

Maschile fuori dal podio. Più accidentato il cammino della squadra maschile allenata da Riccardo Ibba, che si è fermata lontana dal podio. Dopo aver primeggiato nel girone H, valido come prima fase eliminatoria, sono invece giunti terzi nel secondo girone eliminatorio, perdendo di misura la finale per il quinto e sesto posto contro il Napoli (6-5).

