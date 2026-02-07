I tedeschi del Thuringia Bulls superano la Dinamo Lab 68-48 nel secondo confronto del Gruppo A della Champions Cup di basket in carrozzina. Davanti al pubblico amico di Elxleben, i pluricampioni di Germania dimostrano perché sono tra i favoriti per vincere la coppa europea.

I biancoblù sassaresi tengono bene in avvio, ma dal secondo quarto emerge la qualità dei Bulls, capaci di costruire il break decisivo (26-15) e di gestire poi con autorità i tentativi di rimonta sassaresi. In una serata complicata dal punto di vista offensivo (33% dal campo, 1/7 dall’arco), non bastano le prove in doppia cifra di Lindblom (13 punti) e Murakami (12). Sul fronte opposto Gholamazad e Linden mettono insieme 49 dei 68 punti totali.

Domani alle 10 la formazione di coach Mathew Foden affronterà i turchi del Galatasaray che hanno sconfitto nettamente il Porto Torres per 90-49.

Tabellino Dinamo Lab: Papi 4, Revuelta, Saaid, Murakami 12, Ghione 2, Mosler 7, Esteche 4, Lindblom 13, Marquinhos 6. Alllenatore: Foden

