Attesa per la trasferta a Cagliari della capolista Ilvamaddalena che incontra la Ferrini in un testa coda importantissimo per le due squadre.

La Ferrini che occupa il penultimo posto in classifica deve far punti per la salvezza, l'Ilva per mantenere la vetta.

Si giocherà alle 14,30 come Santa Teresa-Buddusò. Sugli altri campi il fischio d'inizio è previsto per le 15. Grande l'attesa anche per il derby d'Ogliastra fra Lanusei e Tortolì e a Carbonia dove è atteso il Tempio.

Il Taloro viaggia ad Ossi, unica squadra ancora imbattuta dell'Eccellenza ma con una classifica sulla quale pesano i troppi pareggi conquistati finora.

L’Atletico Uri è invece atteso al “Signora Chiara” di Calangianus. A Villasimius arriva invece il Sant'Elena in uno scontro importante per la bassa classifica.

