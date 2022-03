Si è espresso in anticipo il Giudice Sportivo sui campionati regionali, complici i tanti recuperi di oggi. Le sanzioni principali sono da Arbus-Sant'Elena di sabato scorso, con squalifica multipla per gli allenatori: sia Nunzio Falco sia Cristian Dessì, entrambi espulsi, non potranno stare in panchina le prossime due giornate (Ferrini e Taloro Gavoi per il primo, Ilvamaddalena e Ferrini per il secondo). Stessa sanzione per l'attaccante del Sant'Elena Luca Caboni (anche per lui cartellino rosso nell'anticipo), mentre il suo compagno di squadra Stefano Mura riceve un turno.

Doppio anticipo. Sabato due partite alle 16: a Villacidrese-Ghilarza si aggiunge anche Asseminese-Budoni, che si giocherà a Capoterra. Squalificato nel recupero di questo pomeriggio col Li Punti il capitano della Ferrini, Alessandro Bonu, che tornerà nel prossimo turno ad Arbus. Fermati invece per domenica Cocco, Lotto e Piroddi dell'Idolo, Putzu della Nuorese, Fois e Mattia Fadda del Taloro Gavoi. In Promozione, sempre dal Giudice Sportivo, le sanzioni principali sono due giornate di squalifica per Marco Lai del La Palma e Antonio Rassu del Valledoria.

© Riproduzione riservata