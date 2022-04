Apoteosi Monteponi Iglesias: riecco l’Eccellenza. La società mineraria ritrova il massimo campionato regionale che mancava dalla stagione 2005/2006. Ben sedici anni di attesa per il ritorno in un campionato più consono al blasone dei rossoblù che vantano pure diverse partecipazioni alla Serie D. La sconfitta del Villasimius (seconda) contro la Sigma, nell’anticipo di ieri, ha consegnato le chiavi dell’Eccellenza a Toro e compagni che hanno un vantaggio di dieci punti sui sarrabesi che devono giocare solo tre incontri. La partita degli iglesienti a Orroli vale solo per le statistiche. “Il lavoro è stato ripagato”, ha detto il patron, Giorgio Ciccu. “Ringrazio i miei più stretti collaboratori, il vice presidente Marcello Biancu e il cassiere Franco Madeddu e tutti i dirigenti. L’allenatore Alessandro Cuccu, giovanissimo, ha fatto un grande lavoro. La squadra è stata macchina perfetta. Una grande stagione dominata dall’inizio alla fine”. Ciccu è da cinque anni alla presidenza dalla società. Al suo arrivo subito il salto dalla Prima alla Promozione. Adesso l’Eccellenza. “Questi risultati sono frutto di una programmazione. Ci stiamo già proiettando già alla prossima stagione. In Eccellenza vorremo disputare un campionato di vertice”. Felicissimo anche il portiere Fabio Toro: “Una grande stagione. Un risultato strameritato”.

