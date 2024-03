Si sono giocati oggi cinque anticipi in Promozione.

Nel girone A, la capolista Monastir rifila un poker (4-0) al Pirri e può iniziare a preparare la festa per l’Eccellenza. Il Castiadas perde (1-2) in casa col Guspini ed ora è a meno 16 da Ragatzu e compagni. Sarrabesi avanti nel primo tempo con una rete di Felleca al 18’. Nella ripresa, all’8’ il pari di Marci ed al 23’ il sorpasso dei biancorossi con Aru. Il Villamassargia conferma il buon momento e si aggiudica (2-0) anche lo scontro salvezza con la Gialeto.

Nel girone B, l’Alghero supera (1-0) di misura il Porto Torres ed aggancia in vetta la Nuorese in attesa delle partite di domani. Nello scontro in coda, l’Abbasanta vince (2-3) ed aggancia il Fonni.

Domani alle 15 si disputano le altre partite:

Girone A: Arbus-Atletico Cagliari, Lanusei-Arborea, Tortolì-Orrolese, Gonnosfanadiga-Cus Cagliari, Selargius-Idolo e Verde Isola-Terralba (a Sant’Antioco).

Girone B: Lanteri-Ovodda, Macomerese-Santa Giusta (a Pozzomaggiore), Nuorese-Coghinas, Siniscola-Bonorva, Stintino-Luogosanto, Tuttavista-Sennori e Usinese-Posada.

