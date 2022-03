Triplo appuntamento con le sarde domani nel Girone G di Serie D, per riprendere il campionato dopo la sosta legata alla partecipazione della Rappresentativa alla Viareggio Cup. Non ci si fermerà più sino alla fine e mercoledì prossimo è già in programma un turno infrasettimanale, motivo per il quale ben cinque partite sono anticipate al sabato. Tre riguardano le isolane: Carbonia-Cynthialbalonga, Gladiator-Lanusei e Latte Dolce-Real Monterotondo Scalo. Oltre al derby Arzachena-Torres rinviata anche Muravera-Cassino, perciò domenica si giocherà solo Afragolese-Atletico Uri.

Sfide salvezza. Il Carbonia ha sfruttato al meglio il recupero col Latte Dolce e per la prima volta da novembre è uscito dalla zona retrocessione diretta. Domani alle 14.30 la squadra di David Suazo riceve allo "Zoboli" la Cynthialbalonga, che ha ambizioni playoff e viene da cinque vittorie consecutive in trasferta. I minerari però sono in grande ripresa e si possono giocare le loro carte, avendo riaperto il discorso salvezza nelle ultime settimane. Alla stessa ora Latte Dolce-Real Monterotondo Scalo, al "Peppino Sau" di Usini. La venticinquesima giornata comincia però alle 14 a Cardito, in Campania, dove il Lanusei affronterà il Gladiator. I biancorossoverdi hanno fatto appena un punto nelle ultime quattro e non possono più permettersi passi falsi, ma hanno sfruttato la sosta per recuperare le energie e l'ultimo degli infortunati, il centrocampista classe 2003 Daniel Pischedda che non gioca da un mese e mezzo. Quella coi campani è una vera e propria sfida salvezza: il Gladiator è la prima squadra fuori dalla zona playout, a +8 sugli ogliastrini.

Il programma. Domani doveva esserci anche Arzachena-Torres, rinviata alle 15 di mercoledì 6 aprile perché gli smeraldini hanno a che fare con dei positivi. Stesso motivo per cui hanno chiesto e ottenuto il posticipo, a data da destinarsi, della sfida di mercoledì col Muravera. I sarrabesi non giocheranno nemmeno domenica col Cassino, a sua volta alle prese coi contagi. Il turno infrasettimanale prevederà due derby, Lanusei-Latte Dolce e Torres-Carbonia, più la trasferta dell'Atletico Uri a Formia.

© Riproduzione riservata