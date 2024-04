Si sono giocati oggi sette anticipi del campionato di Promozione. Nella partita di cartello del girone A, il Castiadas ha piegato (5-2) il Cus Cagliari consolidando la seconda posizione.

La cronaca - Nel primo tempo, al 14’ Cardia calcia a fil di palo. Al 17’ Toro si rifugia in angolo su tiro di Siddu. Al 24’ Castiadas avanti: Cardia apre sulla destra per Stefano Mura che si libera del suo marcatore e con un preciso diagonale, dall’interno dell’area, batte Pillitu. Al 27’ salvataggio sulla linea di Ambu su conclusione di Flores. Al 45’ Cardia calcia a botta sicura, Fiori salva sulla linea. In avvio di ripresa su un errore in uscita di Daniel Asunis, ne approfitta Sitiza che raddoppia. Al 16’ Mboup serve Cardia che calcia, Pillitu respinge. Al 18’ Piroddi dalla trequarti verticalizza per Vitellaro che trafigge Toro. Al 27’ su angolo di Stefano Mura, Dessì calcia al volo, la palla si stampa sul palo. Al 32’ Cannas recupera palla e serve Mura che supera un nugolo di avversarsi e cambia gioco per Mboup, l’attaccante firma il tris. Al 39’ punizione dalla sinistra di Dessì, Cardia insacca. Al 42’ ancora in gol Vitellaro su assist di Siddu. In pieno recupero Cardia segna la quinta rete su assist di Erriu.

Il Guspini blocca (0-0) il Terralba che comunque mantiene la terza posizione. Il Villamassargia espugna (0-1) il campo del Gonnosfanadiga e balza provvisoriamente in quinta posizione. Termina in parità (1-1) il derby ogliastrino tra Tortolì e Idolo. Vittoria (2-1) preziosissima in chiave salvezza per il Porto Torres contro il Bonorva.

Domani (ore 16) si giocano le altre gare: nel girone A, Arbus-Gialeto, Arborea-Atletico Cagliari, Lanusei-Orrolese, Selargius-Monastir, Verde Isola-Pirri; nel gruppo B, Abbasanta-Posada, Alghero-Santa Giusta, Fonni-Coghinas, Siniscola-Luogosanto, Tuttavista-Stintino e Usinese-Ovodda.

