Sei gli anticipi in Promozione, validi per la quarta giornata di ritorno. Nel girone A, il Lanusei si aggiudica (4-2) il derby ogliastrino contro il Tortolì. Per il Lanusei reti di Fink, Ferrareis, Caroccia e Ferrer, per gli ospiti Boi e Cocco. Ritorna al successo (3-2) l’Arbus cogliendo tre punti preziosi in chiave salvezza e inguainando l’Arborea. A segno Atzori, Yao e Podda, per i gialloblù Pintus e Mattea. Il Guspini non disattente il pronostico e batte (1-4) la cenerentola Gonnosfanadiga con gol di Demontis, Pilosu (doppietta) e Agostinelli.

Nel girone B, la Nuorese di Antonio Prastaro vince (0-3) il derby col Fonni, davanti ad una splendida cornice di pubblico, e si riprende il primato in solitudine in attesa delle partite di Alghero e Usinese di domani. Le marcature di Ngoy (doppietta) e Godauer. Si riscatta anche la Macomerese che supera (2-0) con due reti (di Lauria e Timpanaro) nella ripresa il Porto Torres. Pareggio (2-2) tra Ovodda e Santa Giusta.

Domani le altre partite. Per il girone A, alle 15, si giocano Calcio Pirri-Idolo, Gialeto-Cus Cagliari, Monastir-Terralba, Selargius-Orrolese, Verde Isola-Castiadas (campo Cortoghiana) e Villamassargia-Atletico Cagliari.

Per il girone B, sempre alle 15, in campo Lanteri-Posada, Luogosanto-Sennori, Siniscola-Alghero, Stintino-Bonorva, Tuttavista-Coghinas e Usinese-Abbasanta.

