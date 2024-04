Andrea Cocco, bomber cagliaritano, quest'anno in forza al Trapani in serie D, ha trascinato la squadra siciliana in serie C. Lo ha fatto a suon di gol segnandone 16 in 24 gare, capocannoniere del girone L.

Il Trapani (82 punti frutto di 26 vittorie e 4 pareggi, nessuna sconfitta) è tornato in Serie C (con quattro giornate di anticipo) e tra i protagonisti c’è il sardo Andrea Cocco che a suon di gol ha trascinato la squadra nella conquista dell’obiettivo. Sedici reti in ventiquattro gare, capocannoniere del girone. Il Trapani ha vinto il campionato in anticipo con 82 punti frutto di 26 vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta.

«Abbiamo raggiunto l'obiettivo iniziale – ha detto Federico Cocco -. Lo abbiamo fatto per la città e per il presidente e per il mister. Sono felice di aver fatto parte di questo gruppo. Il verdetto è arrivato, abbiamo vinto sul campo. Siamo stati grandi in campo come nello spogliatoio. Felice di aver fatto parte di questo gruppo. Grazie Trapani. Grazie ragazzi».

Trentottenne (nato a Cagliari l’8 aprile 1986), l’estate scorsa Federico Cocco era stato corteggiato da diverse società sarde. Si pensava ad un suo ritorno in Sardegna dopo l’esperienza con l’Olbia (2019/2021) ma così non è stato. Il 26 luglio scorso ha, infatti, firmato per la squadra siciliana, disputando un'altra stagione straordinaria.

Cocco, dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari, con la maglia rossoblù ha esordito in Serie A, contro il Parma, il 21 dicembre 2005. Collezionò cinque presenze. In quella stagione si succedettero diversi tecnici (Tesser, Arrigoni, Ballardini e Sonetti). Il suo primo gol col Cagliari lo ha segnato in Coppa Italia contro la Sampdoria. Poi, sempre in Coppa contro il Verona. La prima rete in A è arrivata il 17 dicembre 2006 contro l’Udinese. Fu ceduto poi in prestito al Venezia. Quindi, le maglie di Pistoiese, Rovigo, Alghero, Albinoleffe in Serie B (28 presenze e cinque reti nella serie cadetta), Hellas Verona, Reggina. Nel 2014 l’avventura in seconda serie portoghese col Beira-Mar. Quindi il ritorno in Italia, al Vicenza. Successivamente ha indossato le casacche di Pescara, Frosinone, Cesena, ancora Pescara, Padova, Olbia, Seregno, Albinoleffe e ora Trapani. Nella stagione 2014/2015 col Vicenza ha conquistato il titolo di capocannoniere in B con 19 reti.

© Riproduzione riservata