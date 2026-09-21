Anche nella giornata di domenica code e disagi ai controlli dell’aeroporto di Cagliari: si riaccende il dibattito sulla capacità dello scalo, tarato su un flusso di 3,5 milioni di passeggeri l’anno, di reggere il traffico attuale, ormai assestato sopra i 5 milioni. Sindacati e gestore concordano sulla necessità di investire in nuovi varchi, tecnologie più moderne e personale aggiuntivo per evitare che i disagi si ripetano nei periodi di punta.

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