Dopo due anni l'Alghero è nuovamente campione regionale Allievi Élite. Nel Centro Federale Tino Carta, Sa Rodia a Oristano, la squadra giallorossa ha sconfitto (4-2) dopo i tempi supplementari la Sigma bissando il successo del 2022.

Tantissimo il pubblico presente che ha assistito ad una gara avvincente e dagli alti contenuti tecnici; è successo davvero di tutto. Pronti via e Alessandro Mura porta in vantaggio gli algheresi. Passano appena 5’ e la Sigma pareggia con Claudio Corona che finalizza una bell'azione corale. I minuti iniziali fanno presagire una gara ricca di emozioni e le aspettative dei tifosi non sono tradite; si susseguono azioni da rete da ambo le parti, la partita è maschia ma corretta. La gara s'infiamma negli ultimi minuti della ripresa: al 40’ la Sigma trova il gol del vantaggio e dell’illusione: punizione dal limite di Francesco Marras e palla nel sacco. Al 45’, quando i giochi sembrano fatti, arriva la doccia fredda per gli uomini di Mocci: Alessandro Mura tira fuori dal cilindro una punizione perfetta che s'insacca all’incrocio dei pali. Due a due e si va ai supplementari. La gara non riprende subito per via di un infortunio all'arbitro che nonostante le precarie condizioni fisiche decide strenuamente di proseguire l’incontro.

Nel primo tempo supplementare, al 9’ arriva il controsorpasso dei catalani con un gran tiro da fuori area di Manuel Sanna. La Sigma si riversa nella metà campo avversaria ed a 5’ dallo scadere reclama un rigore per un intervento molto dubbio in aria catalana; l’arbitro fa proseguire e sul ribaltamento di fronte Alessandro Mura firma la sua terza rete personale fissando il punteggio finale sul 4 a 2.

Onore alla Sigma che è stata protagonista di una grande annata e ha dimostrato ancora una volta che valorizzare i ragazzi del territorio può dare grandi risultati e grandi soddisfazioni. L'Alghero, così come i cagliaritani, da anni ai vertici del calcio giovanile sardo, accede alla fase nazionale per la conquista dello scudetto di categoria e potrà contare sul supporto del tifo sardo.

© Riproduzione riservata