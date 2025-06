L'ipotesi dello spareggio scudetto tra Tevere e Ferrini è durata ventidue minuti. A pochi secondi dall'intervallo la Tevere ha sbloccato il risultato e il secondo titolo consecutivo era cosa fatta. Nell'ultima giornata della serie A Élite maschile la Tevere ha battuto 6-1 il Cus Cagliari, la Ferrini ha risposto vincendo a Roma con la Lazio per 4-3, ma non è bastato, il distacco dal primo posto è rimasto di due punti. La squadra di Zuddas ha sbloccato il risultato all'8' con Palmas e ha raddoppiato poco dopo con Gamal su rigore. Nella seconda frazione tris dfi Hassan, ma la Lazio torna sotto con due reti su corto. Da Cagliari arrivavano buone notizie, la Tevere non riusciva a sbloccare il risultato, addirittura rischiava di andare sotto. Prima del riposo la doccia gelata, il vantaggio della Tevere. Nell'ultima frazione quarta rete della Ferrini con Gamal, la Lazio resta in scia e segna ancora. Per la Ferrini un altro secondo posto. Gamal sale a diciassette reti, e diventa il miglior marcatore del campionato, sorpassando Ojeda dell'Amsicora, fermo a 16 reti.

Al "Maxia", dove il Cus Cagliari ha trovato ospitalità per l'indisponibilità del "Loddo" a Sa Duchessa, la Tevere ha festeggiato lo scudetto, il secondo consecutivo. Il Cus ha creato almeno tre occasioni per passare in vantaggio, i romani, sorpresi, si sono difesi correndo più di un rischio. Ma, a pochi secondi dal riposo, un clamoroso errore difensivo è stato sfruttato dalla Tevere per il vantaggio. Subita la seconda rete su rigore, il Cus ha avuto la possibilità di riaprire la partita ma Gadelkarim ha sbagliato un rigore, parato dal numero uno ospite. Lo stesso egiziano ha segnato su corto ma sullo 0-4. Il conto alla rovescia è terminato al fischio finale e sono iniziati i festeggiamenti, il caso ha voluto proprio in casa della diretta concorrente, la Ferrini. Il Cus retrocede insieme alla Bonomi, le due neopromosse.

A Ponte Vittorio ultima partita dell'Amsicora e ultima sconfitta, 1-0 con il Valchisone. La squadra di Tisera e Giuliani chiude con un anonimo quarto posto. Ieri ha subito la rete in apertura, ha attaccato per il resto della partita ma il bunker piemontese ha resistito.

