Il sogno del ripescaggio è già svanito per l’Olbia, che di fronte ad appena tre defezioni deve arrendersi all’evidenza che l’unica via per riconquistare il professionismo perso l’anno scorso sarà la vittoria del prossimo campionato di Serie D.

Tra le squadre aventi diritto all’iscrizione alla Serie C Lucchese e Brescia non hanno inoltrato la domanda, mentre la Spal ha presentato una documentazione incompleta. Le altre avrebbero ricevuto l’ok della Covisoc proprio ieri, per cui i margini di inserimento dell’Olbia – se mai ne avesse avuto – sono ufficialmente pari a zero.

Le rinunce di Lucchese e Brescia – che per la penalizzazione e i successivi ricorsi presentati ha comunque tempo fino al 24 giugno per presentare la domanda – apriranno la strada alla riammissione, che riguarda le squadre retrocesse dalla Serie C e che vede davanti a tutte la Pro Patria, mentre il posto lasciato libero dalla Spal sarà colmato attraverso il ripescaggio, per il quale in pole c’è l’Under 23 dell’Inter e, a seguire, le squadre che hanno vinto i playoff di Serie D, e su tutte il Ravenna.

Per la cronaca, l’Olbia, che ha conquistato all’ultima giornata la salvezza diretta e giovedì scorso ha presentato la domanda di ripescaggio, i playoff non li ha neppure sfiorati.

Le società escluse avranno tempo fino al 17 giugno per presentare il ricorso che la Covisoc inoltrerà alla Figc: il Consiglio Federale del 19 ufficializzerà l’organico del prossimo campionato di Serie C, che verrà infine completato da una tra Salernitana e Sampdoria, impegnate nei playout di Serie B nella doppia sfida del 15 e 20 giugno.

A dispetto delle previsioni, il ripescaggio premierà, dunque, un solo club, e l’Olbia potrà programmare serenamente la sua stagione e un mercato che non dovendo attendere evoluzioni dall’alto potrà procedere deciso verso la costruzione di una squadra vincente.

