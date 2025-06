Per il Ghilarza la parola d'ordine è "ripartire", dopo una stagione nerissima che ha visto la retrocessione dall'Eccellenza in Promozione. La società giallorossa ha deciso di affidarsi a Massimiliano Mura come nuovo allenatore, per far ripartire il ciclo e affrontare il prossimo campionato. Nel torneo appena concluso ha guidato fino a marzo la Lanteri Sassari nel Girone B, in precedenza era al Taloro Gavoi (in Eccellenza), al Bonorva e alla Macomerese.

Mura è il primo tassello del presidente Fabrizio Miscali in vista del 2025-2026. L'ultimo anno per il Ghilarza è stato da dimenticare: dopo aver sfiorato i playoff nel 2023-2024, la squadra si è classificata ultima con appena 16 punti, con la retrocessione con largo anticipo. In panchina aveva iniziato Lello Floris, che si è dimesso a marzo dopo il 7-0 incassato a Calangianus ed è stato sostituito da Massimiliano Pani e Giovannino Mura.

Massimiliano Mura non troverà in rosa Fabio Chergia. Lo storico capitano e bandiera del Ghilarza, dopo quindici stagioni in giallorosso, ha deciso di cambiare squadra: ha firmato con l'Atletico San Marco Cabras, in Prima Categoria.

© Riproduzione riservata