Ennesima promozione in carriera per il 39enne Andrea Cocco, oggi decisivo nella finalissima playoff, contro la Vianese, che ha permesso al Monastir di conquistare la storica promozione in Serie D.

Ha realizzato la rete decisiva su rigore nella partita di ritorno, appena subentrato al posto di Andrea Sanna. Non si è smentito: a pochi minuti dalla fine ha piazzato il pallone dagli undici metri spiazzando il portiere avversario. Nella scorsa stagione, l'ex Cagliari aveva vinto il campionato di Serie D con il Trapani centrando anche il titolo di capocannoniere (sedici reti in ventiquattro gare).

Cocco, dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari, con la maglia rossoblù ha esordito in Serie A, contro il Parma, il 21 dicembre 2005. Collezionò cinque presenze. In quella stagione, nel Cagliari, si succedettero diversi tecnici (Tesser, Arrigoni, Ballardini e Sonetti).

Il suo primo gol col Cagliari lo segnò in Coppa Italia contro la Sampdoria. Poi, a segno sempre in Coppa contro il Verona. La prima rete in A arrivò il 17 dicembre 2006 contro l’Udinese. Fu ceduto successivamente in prestito al Venezia. Poi indossò le maglie di Pistoiese, Rovigo, Alghero, Albinoleffe in Serie B (28 presenze e cinque reti nella serie cadetta), Hellas Verona, Reggina. Nel 2014 l’avventura in seconda serie portoghese col Beira-Mar.

Quindi il ritorno in Italia, al Vicenza. Seguono le esperienze con Pescara, Frosinone, Cesena, ancora Pescara, Padova, Olbia, Seregno, Albinoleffe e Trapani. Nella stagione 2014/2015 col Vicenza conquistò il titolo di capocannoniere in B con 19 reti.

