Con un gol per tempo il Monastir piega la Vianese per 2-0 e vola per la prima volta nella sua storia in Serie D.

Hanno deciso le reti nel primo tempo di Pinna su punizione e di Cocco nel finale su rigore concesso dall’arbitro per un fallo su Sarritzu. Esplosione di gioia sugli spalti.

All’andata il Monastir aveva perso per 2-1. Oggi il Monastir è stato grande contro un avversario molto forte come la Vianese.

L’allenatore locale Marcello Angheleddu ha fatto la mossa giusta a nove dalla fine inserendo due punte di esperienza come Nurchi e Cocco: ed è stato proprio Cocco, ex calciatore di Cagliari, Vicenza, Pescara e Trapani a far volare in D il Monastir con un magistrale calcio dagli undici metri.

La gara è finita dopo 9 minuti di recupero in aggiunta ai tre del primo tempo.

