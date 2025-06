Dovranno essere presentate dal 3 al 7 luglio al Dipartimento Interregionale della Lega dilettanti le domande per il ripescaggio in Serie D per le società retrocesse ai playout nell’ultima stagione. Due le sarde interessate: la Cos e l’Ilvamaddalena che vantano, secondo i primi calcoli, un punteggio rispettivamente di 47 e 36 punti. Il punteggio viene assegnato per i meriti disciplinari delle richiedenti, per gli anni di militanza in Serie D e in campionati professionistici, per la valutazione dell’impianto sportivi dichiarato. E, ancora, in base al Bacino d'utenza, per i diritti e meriti sportivi, per il volume dell’ attività giovanile, per il risultato nei playout, per la partecipazione ai campionati nazionali femminile. Si perdono punti invece per la squalifica del proprio campo, per i punteggi della Coppa disciplina, per eventuali punti di penalizzazione subiti durante il campionato. Tirando le somme, la Cos vanta 47 punti; l’Ilva, 36. Non resta che attendere gli eventi nell’attesa di sapere se la Serie D tornerà a 162 squadre (nove gironi da 18 squadre), rispetto alle 168 dell’ultima stagione, le eventuali rinunce In Serie D e C, con la conseguente liberazioni di posti.

