Monastir e Vianese in campo per giocarsi la Serie D. Il Monastir deve recuperare l'1-2 dell'andata in Emilia-Romagna. I locali di Angheleddu hanno iniziato in attacco con Pinna che costringe il portiere avversario in angolo. Poi conclusioni di Porru e Santoru, con la Vianese che appare ben messa in campo.

Il Monastir è sceso in campo con Daga; Pinna, Zurbriggenn, Madero, Porru; Naguel, Feola, Frau; Sanna, Sarritzu, Santoro. In panchina. Stevanato, Arzu, Corda, Manca, Riep, Arangino, Suazo, Cocco Nurchis. Allenatore Marcello Angheleddu.

La Vianese con Della Corte; Martini, Contippelli, Palmiero, Silvestri; Vaccari, Bernabei, Malivojevic; Bertetti, Carrer, Falanelli. A disp. Di Fabrizio, Zinani, Mammi, Pezzani, Mininno, Caselli, Bandaogo, Sighinolfi, Rizzuto. Allenatore Umberto Sarnelli.

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata.

