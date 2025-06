Ultime battute nei tornei regionali di basket. In particolare, si decide la stagione nei tornei di Serie B Femminile e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Ultimo, decisivo, impegno stagionale per il Cus Cagliari. La compagine allenata da Federico Xaxa, infatti, si giocherà sul parquet della Domus Mulieris Viterbo la promozione alla prossima serie A/2. Domenica, a partire dalle 19.30, a Tarquinia, è in programma la gara di ritorno della finale spareggio che mette in palio la promozione. Alle universitarie non basterà solamente vincere, ma lo dovranno fare con più di 5 punti di vantaggio, dopo la sconfitta della gara di andata per 46-51. Destino che, dunque, si deciderà negli ultimi 40’, che verranno diretti dalla coppia arbitrale composta da Formica e Coda.

Divisione Regionale 1. Coda di stagione nel torneo che ha già decretato le promozioni di Fisiokons Aurea Sassari, Carbonia e Demones Ozieri. Si gioca, infatti, l’ultima giornata del girone playout. due le gare in programma: Genneruxi-Basket Mogoro, oggi ore 20; San Sperate-Isola Gas Terralba, domani ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Dopo quasi 9 mesi di partite, ultimo atto nel girone Sud con la finalissima playoff. Se lo giocheranno Assemini, che grazie al primo posto in regular season (27 vittorie e 3 sconfitte) potrà usufruire del “fattore campo”, e Sinnai, seconda (25 successi e 5 gare perse) nella prima fase. Sfida in programma martedì, con inizio alle 20.30. Nel corso della stagione regolare, gli scontri diretti sono stati a favore del quintetto allenato da Tonio Canalis (vittorie per 80-76 in casa e 44-71 sul campo sinnaese).

