Un uomo di 76 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale civile di Sassari, dopo essere rimasto schiacciato da una delle rotoballe di fieno (del peso di 400 chili) che stava sistemando in un fienile.

L'incidente è successo questa mattina, intorno a mezzogiorno, nelle campagne di Silanus, in provincia di Nuoro, quando l'anziano agricoltore era impegnato in una delle operazioni che era solito svolgere in questa stagione. Improvvisamente una rotoballa gli è caduta addosso e il 76enne è rimasto schiacciato.

Immediato l'allarme al 118, con l'arrivo degli operatori sanitari che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Areus.

L'uomo, trasferito immediatamente al Santissima Annunziata, è stato ricoverato per un trauma al bacino e una frattura alla colonna vertebrale. Non sarebbe in pericolo di vita.

