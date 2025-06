La Ferrini ci prova e spera ancora. L’ultima giornata della serie A Élite maschile assegna lo scudetto, ancora in bilico (per la matematica) tra la stessa Ferrini e la Tevere. La formazione romana comanda la classifica con un vantaggio di due punti. Per ribaltare e sovvertire il pronostico devono verificarsi due risultati: la Ferrini deve vincere a Roma con la Lazio, la Tevere deve perdere con il Cus Cagliari già retrocesso.

Una combinazione di eventi che potrebbe essere improbabile. La Lazio, avversaria della squadra di Zuddas è sempre difficile da battere, ma non certo impossibile. Proprio a Cagliari la Tevere potrebbe festeggiare il secondo scudetto. Stasera al “Maxia” (ore 16) l’attende il Cus Cagliari, che nell’intero campionato ha totalizzato un punto e perso le ultime dodici partite. Anche un pareggio è utile alla Tevere in caso di arrivo in parità con la Ferrini, per i migliori risultati negli scontri diretti.

Ultima partita anche per l’Amsicora, che chiude un campionato al di sotto delle aspettative dopo il secondo posto della scorsa stagione. Oggi a Ponte Vittorio (ore 16) sfida il Valchisone, che chiuderà il campionato al terzo posto. L’Amsicora deve invece difendere la quarta posizione.

