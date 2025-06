Alberto Piras non è più l'allenatore della Villacidrese. La comunicazione è della stessa società che «ringrazia quest'ultimo per l'infinita disponibilità, la grande passione e per il bel lavoro svolto sul campo con tutti i ragazzi, dal più giovane al più esperto. Mister, un grosso abbraccio ed un grande in bocca al lupo per le avventure future».

Nell'ultima stagione di Promozione, con Piras arrivato in corsa, la Villacidrese ha chiuso all'ottavo posto con 53 punti.

L’obiettivo playoff è sfumato nelle ultime giornate: ora il club è alla ricerca del sostituto.

© Riproduzione riservata