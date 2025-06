In Prima categoria, gran colpo della Dorgalese che riporta a casa il bomber Antonio Mesina, ex Ascoli, Castiadas, Muravera, Costa Orientale Sarda, Budoni, Torres, Arezzo, Sestri Levante, Casale e Sanremese.

Il portiere Giovanni Olianas passa al Fanum Orosei. Un ritorno al suo paese quindi per Mesina autore in carriera di gol a catinelle. Indimenticabili le sue stagioni al Castiadas e al Muravera: ora Mesina i gol li vuole fare per i colori di casa.

