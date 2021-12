Va alla Ferrini l'anticipo che apre la quattordicesima giornata di Eccellenza. La capolista, con un gol per tempo, supera il Castiadas per 2-0 con una prova convincente.

Il primo tempo. In avvio vicino al gol Camba, con un bel tiro che Forzati toglie da sotto la traversa. Al 25' il vantaggio: gran giocata di Usai colpito poco dentro l'area da Zuchi, rigore e trasforma Gianluca Podda al secondo gol consecutivo dal dischetto. Prima dell'intervallo bravo il portiere della Ferrini, Sarao, su un destro secco di Maganuco.

Nel secondo tempo. Nella ripresa i cagliaritani gestiscono il vantaggio, col Castiadas ancora privo del suo principale marcatore Villa che ci prova ma andando vicino al pari solo con un tiro-cross che attraversa l'area piccola senza trovare nessuno. Nel quarto minuto di recupero contropiede sulla sinistra di Alberto Usai, assist sul secondo palo dove il subentrato Fabio Argiolas raddoppia e chiude i conti in anticipo. Per la Ferrini undici vittorie e tre pareggi, sempre più in testa alla classifica, mentre il Castiadas continua il momento complicato dopo l'1-4 col Monastir di domenica scorsa.

Il programma. Domani alle 15 proveranno a rispondere le inseguitrici della Ferrini, con trasferte per Taloro Gavoi (Ilvamaddalena), Sant'Elena (Ossese) e Arbus (Bosa). Completano il programma Budoni-Li Punti, Ghilarza-Idolo, Guspini-Asseminese (a San Gavino), Monastir-Villacidrese e Nuorese-Porto Rotondo.

