Oltre 800 iscritti alle due gare Fidal della Crai Alghero Half Marathon che aspettano solo il colpo di pistola per la partenza, domenica mattina.

Sarà una mezza maratona totalmente in pianura senza cavalcavia o strappi, 21km completamente piatti costeggiando il mare, e decreterà quella che sarà la sesta edizione valida, quest’anno, per il campionato regionale master maschile e femminile di mezza maratona. Il numero degli atleti è destinato ad aumentare poiché le iscrizioni potranno essere sottoscritte in loco (torre Sulis, sabato 10-13.30, 15-19 e domenica mattina entro un’ora dal via) come anche quelle della Crai Family Fun Run, una camminata ludico motoria di 5km da effettuare da soli o con l’intera famiglia. Villaggio di partenza e arrivo, buffet di fine gara e premiazioni sarà lo scalo Tarantiello, ai piedi del forte della Maddalenetta.

L’intero percorso di gara sarà chiuso al traffico veicolare e sorvegliato dal personale della polizia municipale, compagnia barracellare ed altre associazioni di volontari. L'Alghero Marathon, società organizzatrice con patrocinio del comune di Alghero e Fondazione Alghero Coni regionale e Fidal Sardegna, sarà presente con oltre trecento persone dislocate. Tra i favoriti alla vittoria della mezza maratona maschile spiccano Oualid Abdelkader trionfatore 2017 e 2021 e secondo nel 2022, il sempre verde Re della 100km del Passatore Giorgio Calcaterra alla sua terza presenza algherese, Giuseppe Cossu della Cagliari Marathon (2° lo scorso agosto a Villanova dove vinse Abdelkader).

Outsider lo spagnolo Eric Domingo Roldan, che correrà sostenendo la ricerca contro la sclerosi, Matteo Lometti e Pasquale Rutigliano. Nella 21km femminile sfida all’orizzonte tra Alice Capone vincitrice 2022 ed Eleonora Gardelli, campionessa italiana di maratona nel 2018.

