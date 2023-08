Raduno in città, di mattina, e partenza per la sede del ritiro precampionato, nel primo pomeriggio: inizia domani la stagione dell’Hermaea Olbia.

A 6 settimane dal debutto nel campionato di A2 femminile di volley, in programma l’8 ottobre in casa contro il Mondovì, la squadra di Dino Guadalupi si ritrova per cominciare a preparare la decima stagione in cadetteria tra Porto San Paolo, dove si svolgeranno gli allenamenti, e San Teodoro, dove le biancoblù soggiorneranno per tutto il periodo, ovvero 2 settimane. Seguirà il rientro a Olbia, dove proseguirà la preparazione, durante la quale sono previste alcune amichevoli buone a testare la nuova Hermaea.

«Mi piace il fatto che sia una squadra mediamente abbastanza giovane, e nella quale intravediamo un ottimo potenziale oltre che una grossa motivazione», dice il coach Guadalupi a proposito del roster. «In questo contesto – aggiunge poi – si inseriscono due giocatrici esperte a livello internazionale come Schmit e Imamura, che potranno dare equilibrio a tutto il gruppo, aiutandolo a crescere in termini di identità».

A proposito di Imamura, la schiacciatrice giapponese è impegnata in questi giorni con la sua nazionale, per cui raggiungerà il gruppo più avanti. Così pure l’opposto Adriano, azzurra Under 21, impegnata con la selezione italiana ai Mondiali di categoria.

