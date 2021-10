Il golf regionale giunge all'appuntamento clou della stagione. Domani e domenica, negli impegnativi green dell'Is Arenas Golf & Country Club a Narbolia, si disputerà il campionato sardo individuale, penultima tappa del calendario federale. Il torneo, che prevede la partecipazione di 90 giocatori da tutta l'Isola (77 uomini, 13 donne), si giocherà con la formula di 36 buche stroke play scratch su due giornate.

I concorrenti. Nutrita e di alto livello, la platea dei concorrenti. Presenti entrambi i campioni in carica, Francesco Vincis e Valentina Pettinau (entrambi portacolori dell'Is Molas Golf Club). Per difendere il titolo, Vincis dovrà fronteggiare più di un assalitore. Come Luca Pettinau (Is Molas, handicap -3,8), Simone Bachis (Is Molas, 0,1), Mario Marigo (Is Molas, 0,2), Mattia Congiu (Is Molas, 0,2) e Gian Mario Azara (Pevero, 0,9). Tra i candidati al titolo anche l'ex calciatore Gianfranco Zola (Pevero Golf Club, handicap 0,4), da tempo appassionato golfista.

Le donne. Per il titolo femminile, la Pettinau (Is Molas, 5) sembra non avere rivali alla pari. Salvo sorprese, la battaglia riguarderà quindi il titolo di vice campionessa, conteso tra Maria Vittoria Tali (Pevero, 10,8) e Brigitte Latif (Is Molas, 11,4).

