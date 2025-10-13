Una vittoria cercata, voluta e sofferta per Beatrice Melis della Yawara di Quartu Sant’Elena: la giovane atleta, classe 2013, ha conquistato l’oro nella categoria Esordienti A 52 KG femminili al Trofeo Italia 2025 di judo che si è disputato a Riccione. Dopo quattro incontri vinti senza particolari sofferenze, grazie ai consigli dei maestri Marco Mascia e Andrea Sitzia che si sono alternati a bordo tatami, ha affrontato e superato in finale nella giornata di domenica l'agguerritissima atleta piemontese Ainoha Maldonado Diaz.

Il combattimento decisivo non è iniziato bene per l’atleta sarda: l’avversaria ha piazzato un wazari che le ha consentito di passare in vantaggio. Beatrice Melis ha però trovato la forza per reagire e contrattaccare piazzando a sua volta un wazari con conseguente immobilizzazione a terra. Sotto la morsa dell’atleta quartese, Maldonado nulla ha potuto e dopo dieci secondi il giudice ha decretato l’Ippon che ha chiuso la gara e consegnato l’oro alla giovane quartese.

Un risultato di spessore per tutto il movimento giovanile sardo di judo, che nella stessa gara ha raccolto un altro oro (tra i maschi, con Tommaso Macciocu del Csg Sieni negli Esordienti A 36 KG) e tanti altri buoni piazzamenti.

