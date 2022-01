Sono stati i catamarani Hobie Cat 16 e le tavole Windsurfer a inaugurare oggi, insieme in un’inedita combinata, la stagione velica cagliaritana.

Accompagnati da sole e vento leggero da maestrale, hanno veleggiato in parallelo nell’allenamento dei due anni, ideato dal Windsurfing Club Cagliari per offrire agli equipaggi rimasti in città un’occasione di divertimento, e per testare un abbinamento tra più classi.

Sulla scia della prima uscita, avvenuta due giorni fa, i catamarani hanno disputato cinque prove, ma solo in occasione della terza si sono uniti i Windsurfer, formando delle squadre composte ciascuna da un catamarano più una tavola. La somma dei risultati di ognuno degli equipaggi ha confermato la vittoria di Maurizio Nese e Ornella Vacca (Hobie Cat 16) assieme ad Alberto Congiu (Windsurfer).

