L’Hermaea Olbia sfiora la vittoria sul campo dell’Orocash Picco Lecco, ma deve infine arrendersi all’avversario al tie-break, rimandando l’appuntamento col primo successo esterno della stagione.

La 6ª giornata della A2 femminile di volley premia la formazione lombarda, a segno con parziali 25-22, 21-25, 23-25, 25-19, 17-15 tra le mura amiche del Palazzetto “Al Bione”. La squadra di Dino Guadalupi reagisce bene all’avvio in salita, ribaltando la sfida dallo 0-1 al 2-1, ma dopo aver fallito il colpo nel quarto set per chiudere la contesa, spreca tre match ball nel quinto, dovendosi accontentare, alla fine della fiera, di un misero (si fa per dire) punto classifica, che vale quota 5 nel Girone B.

La prova “monstre” di Virginia Adriano, mvp dell’incontro con 40 palloni messi a terra, non basta: alle galluresi non resta che provare a rifarsi contro il fanalino di coda Melendugno, di scena domenica al GeoPalace.

