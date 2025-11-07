La Sardegna Marmi Cagliari torna sul parquet di via Pessagno con un solo obiettivo: rialzare la testa.

Sabato alle 18 le rossoblù affrontano il Basket Foxes Mariano Comense nel sesto turno della Serie A2 femminile, alla ricerca di una reazione dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Moncalieri.

«Le ragazze stanno bene, sono tutte pronte e cariche - assicura l’assistente Fabrizio Zirone -. So solo che scenderanno in campo con l’elmetto in testa pur di conquistare i punti in palio».

La formazione guidata da Fabrizio Staico ha fin qui raccolto due vittorie, entrambe in trasferta, e due stop interni. Serve ora una prova di maturità per evitare di restare invischiati nelle zone basse della classifica.

Il Basket Foxes, allenato da Roberto Sacchi, arriva in Sardegna con lo stesso bottino (4 punti) ma una partita in più disputata. Le lombarde hanno iniziato bene la stagione, mostrando un attacco prolifico (303 punti segnati contro i 202 delle cagliaritane) e un buon rendimento offensivo guidato da Ivana Nikolova, miglior realizzatrice della squadra con 63 punti.

Cagliari invece dovrà ritrovare fluidità in attacco, dopo i soli 36 punti segnati a Moncalieri. «Non siamo riuscite a concretizzare quanto di buono costruito - ammette Zirone -. Ora dobbiamo solo pensare a lavorare, giocare con più tranquillità e tornare a esprimere la pallacanestro vista nelle prime giornate».

La palla a due è in programma sabato alle 18 al PalaVirtus di via Pessagno. Dirigeranno l’incontro Stefano Pulina di Buttigliera Alta e Tommaso Mammola di Chiavari.

