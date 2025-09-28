Si parte tra una settimana esatta: domenica prossima al PalaSerradimigni contro Varese (ore 20) per il primo turno del sedicesimo campionato di fila in serie A. La Dinamo ci arriva con una squadra rivoluzionata, 10 giocatori nuovi su 12, che è ancora da scoprire.

L'ultima parte del pre-campionato ha confuso le idee più che chiarirle. Dopo qualche buona prestazione contro avversarie straniere, sono arrivate tre sconfitte contro formazioni italiane: 70-74 contro Trento, 78-89 contro Trapani (priva peraltro di 4 giocatori) e 66-77 contro la neopromossa Cantù.

Comune denominatore: le difficoltà in attacco, dove si fatica a superare i 70 punti. Per quello che si può intuire dalla pre-season, la formazione allenata da Bulleri ha bisogno che giochino bene insieme la guardia Johnson e l'ala piccola Marshall perché sembrano gli unici oltre a Thomas che possono produrre prestazioni intorno ai 20 punti per gara.

Beliauskas è un cambio che appare molto affidabile, il quartetto di lunghi (Thomas, McGlymm, Vincini e Mezzanotte) dovrebbe avere rimediato alle lacune a rimbalzo.

Si spera che con gli impegni ufficiali inizi a mostrarsi una Dinamo più incisiva in attacco. Iniziare bene è necessario per infondere fiducia e convinzione a un gruppo tutto nuovo.

© Riproduzione riservata