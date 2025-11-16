Tre, forse quattro. Tanti sono stati i ragazzi sardi che la notte scorsa hanno accerchiato e picchiato con calci e pugni un giovane straniero in piazza Yenne: un brutale pestaggio che si è interrotto solo per il passaggio casuale di una pattuglia della polizia stradale.

Sull’ennesimo episodio di violenza avvenuto nel fine settimana nel centro storico di Cagliari emergono pochi particolari.

Stando agli elementi al momento disponibili la violenza si è scatenata intorno alle 4 del mattino, quando tutti i locali erano già chiusi. Il gruppo di cagliaritani ha aggredito con calci e pugni la vittima, salvata dal passaggio dell’auto della polizia che ha costretto il gruppetto alla fuga.

Il giovane straniero è statoi soccorso da un’ambulanza del 118: ha riportato varie ferite e lesioni ma non è in pericolo di vita.

Ancora sangue, quindi, alla vigilia dell’arrivo in città del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che domani in Prefettura presiederà una riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

