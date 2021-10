Sono il francese Theo De Ramecourt e la statunitense Daniela Moroz, i due leader del campionato mondiale di Formula Kite dopo le prime due giornate. La prima effettiva, per la flotta maschile, se si considera lo stop forzato di ieri per il meteo non favorevole.

Le regate. Sono stati proprio gli 89 uomini, questa mattina, ad aprire le ostilità per recuperare terreno. Con quattro primi posti in altrettante regate, De Ramecourt prende saldamente il comando della classifica provvisoria con 3 punti. Ma l’applicazione dello scarto, con cui eliminano il peggior piazzamento di giornata, tiene in gioco il connazionale Axel Mazella e il singaporiano Maximilian Maeder, appaiati a quota 4. Al quarto posto c’è l’inglese Guy Bridge, che precede anche lui di misura il primo tra gli italiani, l’Under 19 Riccardo Pianosi.

Nella flotta femminile, la campionessa uscente Moroz non conclude l’ultima regata ma, forte del vantaggio accumulato nelle regate precedenti, resta in prima posizione con 5 punti. Approfitta del passo falso e accorcia al minimo le distanze la francese Lauriane Nolot (5,5). Terza posizione provvisoria per la sua connazionale Poema Newland (7). Tra le azzurre, il primato va ora a Maggie Eileen Pescetto, 13ª in classifica generale.

