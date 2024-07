Si è concluso ieri il torneo di calcio a 5 giocato al campetto di Santa Vittoria in un clima di straordibnario interesse.

Un mese intenso di sport puro e sano che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito con la partepazione soprattutto di ragazzi. Iscritte dieci squadre di Sinnai e dei centri vicini. La manifestazione è stata dedicata a Nicola, recentemente scomparso in un incidente stradale. Sempre presenti i familiari che hanno così voluto onorare la memoria di un figlio che non c'è più col coinvolgimento di tutto il paese e non solo dei giovani.

«È stata una manifestazione -ha commentato l’organizzatore del torneo Christian Manca - che ha coinvolto davvero tutti, giocato con grande spirito sportivo e fair play, nel segno dell'amizizia vera e della passione per lo sport che ha sempre coinvolto il nostro carissimo Nicola. Sono certo che continuerà a seguirci e guidarci da lassù. Fondamentale è stata la disponibilità data da Padre Gabriele, parroco di Sinnai, che fin da subito ha sposato questa mia iniziativa».

© Riproduzione riservata