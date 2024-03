Sabato dalle ore 15 a Maracalagonis si disputerà la 12esima edizione del "Fight night" , manifestazione regionale di Kickboxing e Muay Thai: iscritti 240 atleti provenienti da tutta la Sardegna, 32 le scuole coinvolte, diverse le categorie con in gara atleti dai 5 anni in su.



Soddisfatto l'organizzatore Alessio Serra: «Rappresentiamo la sigla storica pugilistica della WBC ora, attiva anche con la Muay Thai. Con questa disciplina riusciamo a tenere tanti ragazzi fuori dai guai. Oramai, la nostra è diventata una missione vera e propria. Facciamo sport e, quando è necessario, educazione sociale. Sono 70 i praticanti nella nostra palestra, aperta 23 anni fa, con diversi i titoli conquistati». Due dei quali proprio dal maestro Alessio Serra che in carriera ha centrato due titoli italiani e uno di vicecampione europeo. «Ma la vera vittoria - dice Serra -, quella più grande, è la soddisfazione di mettersi a disposizione dei ragazzi e della propria comunità. Speriamo di poter organizzare manifestazioni a Sinnai. Ora siamo ospiti di Maracalagonis».

© Riproduzione riservata