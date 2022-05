Una nuova gara di beneficenza entra nel calendario dell’Is Molas Golf Club, che domenica ha accolto i partecipanti al trofeo Insieme ad Andrea Basciu - A18 Fondazione per l’autismo, in favore della omonima fondazione creata nel 2020 per sostenere le persone con disturbi dello spettro autistico.

La gara è nata dall’iniziativa del giovane e apprezzato maestro di golf cagliaritano Andrea Basciu, scomparso prematuramente poco più di un mese fa. E, sempre per sua volontà, diventerà un appuntamento fisso della stagione del circolo di Pula.

Settantaquattro, i golfisti giunti da diversi club sardi e della penisola che hanno voluto essere presenti alla competizione, giocata su 18 buche stableford per tre categorie e dominata dai portacolori di casa, primi in tutte le categorie. In cima alla classifica lorda, Luca Pettinau (68 punti). Sul netto, vittoria per Lorenzo Scalas (1a categoria, 40), Francesco Onidi (2a cat., 43) e Luca Floris (3a cat., 41). Riconoscimenti anche per Brigitte Latif (1a Lady), Simone Bachis (1° Senior) e Luca Mambrini (1° Junior), anche loro tutti e tre del circolo di casa.

