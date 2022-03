Altro weekend in prima linea, per i vogatori sardi, protagonisti a Genova Prà nel Meeting nazionale area nord. La trasferta è iniziata al meglio, con le vittorie sabato di Giulia Gattu (Lega Navale Italiana Olbia) nel singolo Under 18 e della torinese Violante Lama (ma tesserata con la Società Canottieri Ichnusa) nel doppio misto Master B, in coppia con Lucrezia Lollio della società San Cristoforo. Sesto posto in batteria invece per Mattia Greco (LNI Olbia) e Andrea Bernini (Circolo Canottieri Olbia).

Domenica, altro bis di medaglie grazie a Riccardo Maimone e Gianni Borrelli (LNI Olbia), primi nel doppio Master B, e Mattia Greco, terzo nel singolo Under 18.

Buon piazzamento anche per Carlotta Serra (LNI Olbia), sesta in finale A nel singolo femminile Under18. E’ invece un calcolo sui tempi, a escludere Andrea Bernini dalla finale A del singolo maschile Under 18, malgrado il secondo posto in qualificazione. “Sono molto soddisfatta dei risultati che gli atleti sardi stanno conseguendo nelle diverse competizioni sul territorio nazionale”, il commento di Stefania Campesi, presidente del comitato sardo, “il lavoro svolto dai circoli della Sardegna rappresenta un buon punto di partenza e spero continui in questa direzione”.

