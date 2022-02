Debutto cagliaritano, per la classe O’pen skiff che domenica al Poetto ha affrontato la prima tappa del campionato zonale di flotta.

Organizzata dal Windsurfing Club Cagliari, è rimasta ostaggio della bonaccia per buona parte della mattina, che i giovani timonieri hanno trascorso in spiaggia, accanto alle loro barche già armate e pronte alla prima battaglia della stagione. All’ingresso del maestrale, i quarantaquattro regatanti hanno guadagnato il campo di regata sotto la Sella del Diavolo e completato il programma di gara. La categoria Under 12, che contava anche alcuni esordienti, ha corso tre prove. Una in più, per gli Under 15 e 17.

Tra gli Under 12 predominio del circolo Veliamoci di Oristano, che ha piazzato due propri atleti, Andrea Carboni ed Eleonora Cuccu, rispettivamente al primo e terzo posto. In mezzo a loro, Mattia Pau (Windsurfing Club Cagliari). Il circolo di casa ha risposto nell’Under 15 con Alice Dessy ed Enrico Loi, sui primi due gradini del podio. Terza posizione per Gianluca Pilia (Circolo Nautico Arbatax).

Giornata di gloria anche per la Lega Navale Sulcis, che con Elias Nonnis coglie la vittoria nell’Under 17. Alle sue spalle, Alessandro Dessy e Leonardo Contu (entrambi Windsurfing Club Cagliari).

