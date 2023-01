Nuovo rinforzo per il 360 GG Monastir. Per il proseguo della stagione Diego Podda potrà contare anche sullo spagnolo Dani Martin. Si tratta della prima esperienza in Italia per il laterale offensivo classe 1988, dopo aver giocato prevalentemente in patria con il Jaen, dove è stato per otto anni fino alla scorsa stagione. Martin indosserà la maglia numero 29 e darà il suo contributo alla lotta salvezza del 360 GG.

Coppa Italia

Nel frattempo, i bianconeri torneranno in campo già domani nuovamente contro il Petrarca. Dopo aver perso sabato lo scontro salvezza contro i padovani per 6-0, la formazione di Diego Podda sarà impegnata ancora in Veneto per il primo turno di Coppa Italia. Il 360 GG proverà a riscattare la sconfitta rimediata in campionato e accedere al turno successivo. Il calcio d'inizio di Petrarca-360 GG Monastir è in programma domani alle 19 alla Palestra Gozzano di Padova. Si gioca in gara secca: la vincente del match affronterà una tra Italservice Pesaro e L84 il 14 febbraio, mentre il 25 e 26 marzo sono in programma le Final Four. Sabato, invece, sarà nuovamente campionato con un altro match salvezza per i bianconeri, questa volta in casa a Sestu contro il Città di Melilli.

