Continua a macinare record “Buen Camino”, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che ha sbaragliato i botteghini di Natale riportando al cinema tanti italiani e risollevando le sorti di un comparto in sofferenza.

Dopo il debutto natalizio boom, nei primi 4 giorni di programmazione nei cinema è arrivato a quota 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), con una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. La migliore apertura di sempre per un film di Natale. Alle spalle «Avatar: Fuoco e cenere» con 5,4 milioni di euro e 571.454 presenze e «Norimberga» con 1,6 milioni di euro e 203.334 presenze.

Il film distribuito da Medusa Film in oltre mille sale traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al weekend scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Nessun film ha mai incassato tanto a Santo Stefano, tanto che l'elevata richiesta registrata in prevendita ha mandato in tilt il sito di vendite online di diversi cinema. D'altra parte il film potrebbe essere destinato a raggiungere altri successi, almeno a giudicare dai risultati che hanno sempre ottenuto le commedie di Zalone che hanno portato al botteghino in totale oltre 220 milioni di euro.

Sono cinque i vecchi film del comico pugliese, di cui quattro diretti da Nunziante. I numeri più alti li ha registrati “Quo vado” del 2016 che, con oltre 65 milioni 365mila euro nelle sale, si attesta come il più alto incasso di sempre al nostro botteghino per un film prodotto in Italia; ha conquistato anche il secondo posto tra i titoli con i più alti incassi di sempre in Italia considerando anche i titoli internazionali, battuto proprio, e solo, dal primo Avatar. Segue, tra i lungometraggi del comico che hanno incassato di più, “Sole a catinelle” (2013) con oltre 51 milioni 930mila euro. Poi “Tolo Tolo” (2020), l'unico dei suoi film di cui Zalone firma anche la regia, che ha ottenuto oltre 46 milioni di euro di incassi. “Che bella giornata” del 2011 ha guadagnato oltre 43 milioni 470mila euro.

Più indietro infine il film d'esordio diretto da Nunziante, con Checco Zalone protagonista, “Cado dalle nubi (2009)”, aveva incassato in totale 14 milioni 730mila euro, un milione in più circa di quanto ha realizzato con questo nuovo film in neanche due giorni (13.766.122 euro).

