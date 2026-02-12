Sanremo, giovedì superospiti Eros Ramazzotti e Alicia KeysSaranno insieme per la prima volta dal vivo, nel disco “Una storia importante” il duetto in “L’aurora”
Eros Ramazzotti e Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale.
Sono i due superospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo.
Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20.
Ramazzotti, 62 anni, torna sul palco dove nel 1984 vinse tra le Nuove proposte con “Terra promessa”. Con Alicia Keys, 45 anni, la regina del soul, ha duettato insieme in “L’aurora” nel disco “Una storia importante”, uscito lo scorso novembre e omonimo del tour europeo che ripartirà il 14 febbraio da Parigi e toccherà 30 Paesi per tornare, a giugno, negli stadi italiani.
(Unioneonline/D)