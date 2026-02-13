Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 13 febbraio 2026.

Ariete: Riarredate casa... cambiare l’ambiente intorno a voi rinfrescherà anche i vostri pensieri più cupi!

Toro: Al lavoro la vostra fermezza sarà necessaria per mettere fine a un inutile litigio tra colleghi. Complimenti!

Gemelli: In amore non servono grandi discorsi quando un abbraccio può spiegare esattamente come vi sentite...

Cancro: La salute oggi passa per un po’ di sano silenzio, lontano dal caos cittadino e dalle notifiche costanti!

Leone: Un piccolo disguido in famiglia si risolverà grazie alla vostra incredibile capacità di sdrammatizzare!

Vergine: Alimentare la mente è un modo perfetto per coccolarvi: passate la serata con un bel libro o un film!

Bilancia: Questo è il momento ideale per proporre quel cambio di rotta che sognate sul posto di lavoro.

Scorpione: Ricordate: l’amore richiede pazienza, comprensione e costanza, non solo passione e romanticismo.

Sagittario: La forma fisica è in netto miglioramento, merito di quella costanza che finalmente state dimostrando!

Capricorno: Spendete questa giornata per risolvere i problemi lavorativi, dopo vi sentirete molto sollevati.

Acquario: Una vecchia amicizia torna a farsi sentire portando con sé un’aria di leggerezza che vi mancava!

Pesci: Le vecchie paure possono sempre tornare... non siate troppo severi con voi stessi, avete bisogno di tempo.

