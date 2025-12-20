Un uomo dal codino nero e la camicia in seta rossa che fissa dolente e ormai senza speranze un wc, una donna in sottoveste che lo attende a letto fino a perdere la pazienza e a rubargli la scena. La ballerina di Assemini Martina Miliddi è la "chica del corazon" di Checco Zalone nel nuovo esilarante video "Prostata enflamada", lanciato dal comico pugliese a reti unificate Mediaset («Non è mai successo a nessuno… Chi? Mattarella? Che film ha fatto costui?»).

Con le coreografie di Luca Paoloni, il videoclip (su YouTube già oltre 300mila visualizzazioni) è diretto da Gennaro Nunziante, regista dei primi quattro film di Luca Medici, in arte Checco Zalone, e di “Buen Camino”, l’attesa commedia al cinema dal 25 dicembre. Ecco un improbabile sex symbol latino, Joaquin Cortison, affetto da una terribile infezione alla prostata che gli impedisce di sfogare una presunta libidine iberica con la sua “chica”, Martina Miliddi. Che aspetta e aspetta tra le lenzuola, consolata dai domestici filippini, e alla fine si abbandona a un ballo sensuale e disperato con l'accompagnamento di un ensemble di mariachi.

Il risultato, tra l'urologo che se la ride, lo spagnolo maccheronico e una prostata «che duele» così tanto «che manco Pablo può escobar», è irresistibile. E anche girare il videoclip è stato un divertimento: «Poco tempo, tante cose da fare ma con una squadra d’élite! Non potevamo abbandonarci alle risate, non ci siamo riusciti», ammette il coreografo Paoloni ringraziando la ballerina sarda.

Dietro l'ironia c'è la solita sferzante satira sociale di Zalone: lo svilimento del concetto patriarcale di macho conquistatore e l'omaggio all'infinita «pazienza delle donne» qui rappresentate proprio dalla 25enne di Assemini. E poi c'è la Spagna, set di "Buen Camino" come la Sardegna. Il film parte proprio nell'Isola: Checco, ereditiere ricco e viziato dal padre produttore di divani Eugenio Zalone, passa le giornate tra lussuose ville in Costa Smeralda e giganteschi yacht. Dovrà abbandonarli quando andrà alla ricerca della figlia adolescente Crystal, partita per affrontare il Cammino di Santiago nel tentativo di dare un senso alla propria vita. Tra paesini sperduti, ostelli fatiscenti e chilometri di scarpinate sotto il sole e la pioggia, i due riusciranno a ritrovarsi.

E intanto Martina Miliddi non si ferma più: lanciata cinque anni fa dal programma Amici di Maria De Filippi, è stata prima nel corpo di ballo di Viva Rai2, diretto da Luca Tommassini, poi a Sanremo 2024 nel Dopo Festival targato Fiorello e sul palco dell’Ariston nel revival anni Ottanta con Lorella Cuccarini, sua madrina ad Amici. Ma anche quest'anno ha collezionato un successo dopo l'altro: ha girato l'Italia nel cast di "Meglio stasera" a teatro con Stefano De Martino, ha ballato sul palco di "Battiti Live" e su Rai2 era tra le ballerine di "Audiscion", il comedy show con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Appena riesce, però, torna sempre in Sardegna: «Perché il cielo di casa mia ha un sapore proprio diverso».

© Riproduzione riservata