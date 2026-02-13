Per chi ha amato “Once upon a time in… Hollywood” di Quentin Tarantino, come per chi, più semplicemente, è rimasto sorpreso nello scoprire che un suo film avrà un sequel attualmente in lavorazione, il recente Super Bowl è stata, fra le tante sorprese, l’occasione per scoprire qualcosa in più su “Le avventure di Cliff Booth”.

Presentato finalmente con un primo trailer ufficiale, il film, diretto da David Fincher in esclusiva per Netflix e nato dalla rielaborazione di una vecchia sceneggiatura di Tarantino, vedrà per la prima volta lo stuntman Cliff Booth - interpretato da Brad Pitt - occupare il ruolo di protagonista, dopo aver affiancato, nella precedente apparizione, la star hollywoodiana Rick Dalton - nelle sembianze di Leonardo DiCaprio - durante le sue turbolente esperienze sul set.

Con una data d’uscita ancora da definire, il progetto ha attirato l’attenzione fin dal suo annuncio, già solo per premesse a dir poco singolari: dalla sua stessa genesi fino alla scelta di Tarantino di non tornare dietro la cinepresa e affidare la regia a un collega. “Le Avventure di Cliff Booth”, infatti, è direttamente connesso a “The Movie Critic”, il titolo di quello che avrebbe dovuto essere il decimo e ultimo lungometraggio di Tarantino, poi modificato in corsa perché non ritenuto all’altezza dei parametri prefissati. Il pensiero di affidare la direzione del film nientemeno che a Fincher - padre di capolavori come “Seven” e “Fight Club” - nasce invece dalla profonda stima coltivata reciprocamente negli anni, oltre che dalla rodata collaborazione tra Fincher e Netflix, cui dobbiamo la serie “Mindhunter” e i film “Mank” e “The Killer”.

Da quanto reso noto, la pellicola si svolgerà cinque anni dopo gli eventi del prequel e riprenderà, oltre alla tipica ambientazione anni ’70, lo stesso tono ironico, come si è potuto constatare anche dai contenuti provocatori - tra cui donne nude, armi, sigarette e imprecazioni - censurati in modo volutamente scanzonato. Con una rimessa a lucido pensata per l’occasione, Cliff Booth tornerà non più nelle vesti di stuntman, ma in quelle di un carismatico faccendiere in giro per gli studios di Hollywood. Ad affiancare Brad Pitt - già vincitore dell’Oscar come miglior attore nel 2019 per lo stesso ruolo - troveremo inoltre Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena e, sempre nei panni di James Stacy, Timothy Olyphant.

Per chi sperava invece anche solo in una breve apparizione di DiCaprio, sembra non ci siano buone notizie. Da quanto dichiarato in una recente intervista a Deadline, la star avrebbe declinato l’offerta milionaria di Netflix e smentito qualsiasi coinvolgimento nel progetto: «Ne avevamo parlato all'inizio. In definitiva, non vedo l'ora di vedere la storia di Cliff Booth, ma non sono nel film». Senza mancare di esprimere la propria stima nei confronti di Fincher, ha aggiunto: «Penso che David Fincher sia l'uomo perfetto per questo lavoro. Quentin è un grande fan del suo lavoro, lo sono anch'io, e non c'è nessuno migliore di lui per portare avanti quella discendenza e raccontare quella storia. Penso che questa sia la prossima fase della vita di Cliff Booth. Non vedo l'ora di vederlo».

La fine delle riprese è stata confermata da Elizabeth Debicki durante la sua ultima apparizione al Sundance Film Festival. In occasione della premiére di “Wicker”, infatti, ha accennato anche al suo recente coinvolgimento in “Le Avventure di Cliff Booth”, dichiarando: «Ho appena concluso (Le Avventure di Cliff Booth) di David Fincher, ed è stato davvero un sogno da realizzare. Mi è piaciuto tantissimo. Lo abbiamo girato per quasi sei mesi a Los Angeles, e ho adorato, adorato lavorare con David, lo adoro davvero tantissimo». Sulla collaborazione con Brad Pitt, ha poi concluso: «E mi è piaciuto lavorare con Brad. Nel suo ruolo assolutamente iconico, sì, è stato un piacere... ero davvero, davvero felice su quel set».

Ha festeggiato la conclusione dei lavori, cominciati lo scorso luglio a Los Angeles, anche Jarred Land, presidente di RED digital cinema, che ha scritto per l’occasione su Instagram, allegando l’immagine di un ciak: «Ultimo giorno di riprese del nuovo film di Fincher e Tarantino oggi alla RSH. È stato un onore avere un team così incredibile che ha vissuto e respirato nel nostro studio per gran parte dell'ultimo anno. È stata una lezione magistrale su tutto. Sarà una bella giornata».

