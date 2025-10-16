La tensione che si scioglie in un enorme sorriso: eroCaddeo, cresciuto a Sinnai, 27 anni e nel 2021 vincitore del Radiolina Contest, entra ufficialmente nel cast di X Factor. Achille Lauro resta ipnotizzato dalla sua interpretazione di "Per due che come noi" di Brunori Sas. Dubbi ne aveva ben pochi fin dall'inizio: «Ho sentito le tue canzoni e scrivi dei testi bellissimi», lo ha incoraggiato prima ancora dell'esibizione. Lo switch, il passaggio di sedia, è inevitabile.

Per un pelo i piatti di Mattia Pilloni, batterista di Arborea e figlio di Marco Pilloni, ex cantante dei Barritas, stavano garantendo anche ai Plastic Haze l'accesso ai live. Tutti in piedi per la loro versione di "Running up that hill" di Kate Bush. Lauro li ha tenuti in ballo fino all'ultimo: «Siete una band solida, il suono è compatto e quello che si sente qui è convincente. Pigliateve sta sedia». Salvo poi, per evitare "sovrapposizioni", far passare il gruppo che aveva ottenuto il suo X Pass, i Copper Jitters, (nonostante un’esibizione piuttosto mediocre). Completa il terzetto di Lauro Layana.

Niente switch invece per Sakina Sanogoh, la 26enne della Costa d'Avorio, oggi residente a Cagliari, che si è messa in gioco con un brano reggae, "It's a Pity" di Tanya Stephens. Non convince però la giudice Paola Iezzi: «Una scelta corretta, un timbro interessante ma ho imparato l'anno scorso cosa ci aspetta qui dentro e non voglio ripetere errori». Delusa Sakina: «Sono triste e penso che con un altro giudice sarebbe andata diversamente».

Appuntamento a giovedì prossimo: lo show sta per cominciare.

© Riproduzione riservata