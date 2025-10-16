Una Messa cristiana con gli elementi del tango. La celebre "Misa a Buenos Aires" composta da Martìn Palmieri sarà proposta domenica alle 19 sul palco del Teatro Verdi di Sassari. Nota anche come "Misatango" avrà come protagonista lo stesso Martìn Palmieri al pianoforte, la Corale Vivaldi diretta dal Maestro Daniele Manca.

Palmeri sarà affiancato dal bandoneonista Daniele di Bonaventura e dal soprano Laura Delogu. Il gruppo strumentale “Ars Musicandi Ensemble” e un coro composto da coristi provenienti da Svizzera e Italia affiancheranno la Corale e ne arricchiranno la performance, creando un ponte musicale tra culture e tradizioni diverse.

Dopo il successo della prima esecuzione in Sardegna della Misatango nel 2023, la Corale Vivaldi ha avuto l’onore di essere invitata, unica compagine italiana, ad eseguirla nella prestigiosa “KammerMusikSaal” della Philharmonie di Berlino e nell’altrettanto celebre “Isaak Stern Auditorium” della Carnegie Hall di New York.

